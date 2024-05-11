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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Бородюк: «Хочется, чтобы «Факел» остался в РПЛ. Воронеж – футбольный город, если бы был современный стадион, все 30 тысяч бы заполнялись»

«Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы «Факел» остался в РПЛ, по одной простой причине: Воронеж – футбольный город.

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