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Екатеринбург встал в предпраздничные пробки

Екатеринбург встал в предпраздничные пробки

На дорогах Екатеринбурга с утра фиксируются пробки. В целом ситуация оценивается в 5 баллов, однако, согласно данным сервиса «Яндекс», практически весь центр «красный» и «бордовый», что означает значительные затруднения.

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