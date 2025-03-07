Екатеринбург встал в предпраздничные пробки

На дорогах Екатеринбурга с утра фиксируются пробки. В целом ситуация оценивается в 5 баллов, однако, согласно данным сервиса «Яндекс», практически весь центр «красный» и «бордовый», что означает значительные затруднения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии