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Российские военнослужащие построили "подземный город" в зоне СВО длиной три километра

Российские военнослужащие построили "подземный город" в зоне СВО длиной три километра

"Подземный город" построили русские солдаты для безопасности личного состава.Русские бойцы создали целый подземный город для безопасности личного состава группировки Вооружённых сил Российской Федерации "Днепр" на Херсонском направлении.

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