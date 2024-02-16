Российские военнослужащие построили "подземный город" в зоне СВО длиной три километра

"Подземный город" построили русские солдаты для безопасности личного состава.Русские бойцы создали целый подземный город для безопасности личного состава группировки Вооружённых сил Российской Федерации "Днепр" на Херсонском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии