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Мировое обозрение

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Что останется, если убрать из Вселенной вообще всё? Лазер European XFEL впервые покажет квантовую структуру пространства

Что останется, если убрать из Вселенной вообще всё? Лазер European XFEL впервые покажет квантовую структуру пространства

В подземной лаборатории исследовательского центра DESY на окраине Гамбурга готовят эксперимент, который может изменить представление о самой ткани реальности.

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