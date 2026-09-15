Manufacturers Set To Move Production Out Of Canada As US Tariffs Hit Hard The circumstances of US/Canadian trade should be common knowledge by now, but the details often get mired in the swamp of political rhetoric.
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