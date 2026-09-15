Zero Hedge
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Zero Hedge

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Manufacturers Set To Move Production Out Of Canada As US Tariffs Hit Hard

Manufacturers Set To Move Production Out Of Canada As US Tariffs Hit Hard

Manufacturers Set To Move Production Out Of Canada As US Tariffs Hit Hard The circumstances of US/Canadian trade should be common knowledge by now, but the details often get mired in the swamp of political rhetoric.

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