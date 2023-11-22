Обвиненный в антисемитизме Маск отдаст часть доходов X больницам в Израиле

Часть доходов, полученных социальной сетью X* (бывшая Twitter), будет направлена израильским больницам и международной гуманитарной организации, которая оказывает помощь палестинцам, заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице.
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