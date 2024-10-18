Минобороны: «Ярсы» выйдут на полевые позиции в ходе проверки

В Минобороны России заявили, что во время проверки Бологоевского соединения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на полевые позиции выйдут мобильные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс».
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