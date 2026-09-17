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Автобус наехал на ограждение, разбиты две легковушки – серьезная авария под Анапой

Автобус наехал на ограждение, разбиты две легковушки – серьезная авария под Анапой

Как сообщает Анапа Движение, автобус направлялся из Супсеха в Анапу, все произошло в пригородном поселке.

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