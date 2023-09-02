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Зарема заявила перед матчем, что «Спартак» не заметит «Краснодар». Сафонов после победы ответил: «Спасибо людям не из футбола, что мотивируют нас. Мы доказываем на поле»

Зарема заявила перед матчем, что «Спартак» не заметит «Краснодар». Сафонов после победы ответил: «Спасибо людям не из футбола, что мотивируют нас. Мы доказываем на поле»

«Краснодар» – самый удобный соперник. Их манера наиболее приятна для «Спартака», об этом говорит статистика личных встреч.

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