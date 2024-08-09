Четыре дрона ВСУ атаковали жилой дом в Шебекино

Украинские националисты нанесли удар с помощью четырех дронов по многоквартирному дому в городе Шебекино Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в пятницу, 9 августа.
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