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Петербургский дневник

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Ленинградская область потратит 6,6 миллиона рублей на борьбу с борщевиком

Ленинградская область потратит 6,6 миллиона рублей на борьбу с борщевиком

Средства направят на химическую обработку растений Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области и администрация Гатчинского округа подписали соглашение о борьбе с борщевиком Сосновского в Гатчинском округе.

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