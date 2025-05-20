Ленинградская область потратит 6,6 миллиона рублей на борьбу с борщевиком

Средства направят на химическую обработку растений Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области и администрация Гатчинского округа подписали соглашение о борьбе с борщевиком Сосновского в Гатчинском округе.
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