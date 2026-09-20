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В кастрюльке

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Тот самый пирог «Каракум» из старой советской тетради: рецепт нежного песочного теста с джемом и безе

Тот самый пирог «Каракум» из старой советской тетради: рецепт нежного песочного теста с джемом и безе

Давайте приготовим тот самый домашний «Каракум» — старый пирог из рецептов, которые когда-то записывали в тетрадки и передавали близким.

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