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Препарат CagriSema снизил массу тела на рекордные 21% у пациентов с диабетом

Препарат CagriSema снизил массу тела на рекордные 21% у пациентов с диабетом

В исследовании с участием взрослых пациентов с сахарным диабетом второго типа через 60 недель среднее снижение массы тела на фоне приема CagriSema составило 12%.

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