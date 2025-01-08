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Какой iPhone выгоднее покупать: подержаный или новый

Какой iPhone выгоднее покупать: подержаный или новый

Разбираемся в нюансах приобретения «яблочной» техники. фото: Shutterstock/Fotodom.ruМногие из нас, стоя перед витриной с новенькими iPhone, задумываются: а стоит ли жертвовать зарплатой ради гаджета мечты? Или, может, лучше обратить внимание на вторичный рынок и сэкономить без потери в качестве? Вопрос действительно сложный, но давайте разберемся, что лучше выбрать — новый смартфон или б/у, и какие плюсы и минусы ждут в каждом случае.

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