Лекцию о ресторанном бизнесе для студентов провели в Дмитрове

Встреча в формате диалога на равных прошла в молодежном центре «Квартал» в Дмитрове. На ней перед студентами местного техникума выступил финалист регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года — 2024» Роман Белов.
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