360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Семенов
    А потом начинается. Учитель двойку поставил сразу педофилом становится. Родители наказали- избивают меня бедного, гол...Life: дети до 14 ...
  • Eduard
    Я тоже могу миллион обещать! Правда у меня его нет!Baza: в Рязани по...
  • Eduard
    Вырастили дебилов!Baza: в Рязани по...

Лекцию о ресторанном бизнесе для студентов провели в Дмитрове

Лекцию о ресторанном бизнесе для студентов провели в Дмитрове

Встреча в формате диалога на равных прошла в молодежном центре «Квартал» в Дмитрове. На ней перед студентами местного техникума выступил финалист регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года — 2024» Роман Белов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх