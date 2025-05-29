Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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СОБР быстро вычислил приезжего Эмиля, который решил отравить всех животных московского зоопарка. Кто же он?

СОБР быстро вычислил приезжего Эмиля, который решил отравить всех животных московского зоопарка. Кто же он?

Avia.pro - СМИ Московский район Тропарёво-Никулино потрясён инцидентом: 43-летний Эмиль Ацаев, по данным SHOT, пытался отравить животных в местном зоопарке, подбросив им таблетки с валерьянкой.

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Комментарии
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Юрий Белов
Гнать ПИТЕКАНТРОПОВ - ВСЕХ из страны по своим пещерам !
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9 час.
Ирина Черных
Вы правы. Что-то непотребное завозят к нам в Россию местные чинуши, - пора уже с этим беспредельным хамством разобраться.
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9 час.
НR
Надежда Rudi
Зачем он на в России? Еще и лечить его собрались! Пусть бы у себя на родине и лечится!
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8 час.
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