СОБР быстро вычислил приезжего Эмиля, который решил отравить всех животных московского зоопарка. Кто же он?

Вы правы. Что-то непотребное завозят к нам в Россию местные чинуши, - пора уже с этим беспредельным хамством разобраться.

НR

Надежда Rudi

Зачем он на в России? Еще и лечить его собрались! Пусть бы у себя на родине и лечится!