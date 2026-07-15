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Политика как она есть

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Распутина отказалась от «позорной» пенсии

Распутина отказалась от «позорной» пенсии

Певица Маша Распутина назвала свою пенсию «позорной брошенной костью». Об этом сообщает News.ru. Во время разговора с журналистами на 15-й церемонии вручения премии Fashion Summer Awards Распутина заявила, что отказалась от своей «позорной» пенсии.

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