Нетаньяху: Израиль намерен добиваться освобождения максимального числа захваченных заложников

Израиль намерен добиваться освобождения максимального количества захваченных палестинским движением ХАМАС живых заложников в секторе Газа уже на первом этапе сделки, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
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