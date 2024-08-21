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В калужской деревне мужчина истек кровью из-за разбитого стекла

В калужской деревне мужчина истек кровью из-за разбитого стекла

В Калужской области следователи проводят проверку по факту смерти 50-летнего мужчины. По предварительным данным, вечером 19 августа в деревне Манино Людиновского района 50-летний мужчина находился дома со своим приятелем и распивал алкоголь.

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