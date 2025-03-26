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Киеву наплевать? Список объектов, попавших под мораторий на удары по энергосистеме на 30 дней

Киеву наплевать? Список объектов, попавших под мораторий на удары по энергосистеме на 30 дней

Опубликован список объектов, по которым нельзя наносить удары на территориях России и Украины. Мораторий начал действовать с 18 марта.

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