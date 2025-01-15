Гагаузия вводит мораторий на увольнение пенсионеров

Гагаузские власти приняли решение ввести временный мораторий на увольнение пенсионеров, которые работают по срочным индивидуальным трудовым договорам в структурах Исполкома и подведомственных учреждениях.
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