Поверья и приметы на 12 декабря связаны с Парамоновым днем Ирина ЛысенкоСтаринные поверья и погодные приметы на Руси были связаны с этнически-религиозным торжеством Парамонов день, который испокон веков праздновали крестьяне в 12-й день зимы.