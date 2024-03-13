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Бывший главред "Дождя" Зыгарь стал фигурантом уголовного дела за пост о ВС РФ

Бывший главред "Дождя" Зыгарь стал фигурантом уголовного дела за пост о ВС РФ

zygaro/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) В России завели уголовное дело в отношении бывшего главного редактора телеканала «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией), писателя Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом).

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