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В Сети обсуждают видео танца живота в здании районной администрации

В Telegram-канале "Талипов online" появилось видео, на котором запечатлен танец живота. При этом неизвестно, где и когда были сняты данные кадры Как утверждает автор ролика, записан он был в здании администрации крымского поселка Нижнегорский.

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