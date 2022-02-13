В Сети обсуждают видео танца живота в здании районной администрации

В Telegram-канале "Талипов online" появилось видео, на котором запечатлен танец живота. При этом неизвестно, где и когда были сняты данные кадры Как утверждает автор ролика, записан он был в здании администрации крымского поселка Нижнегорский.
В Telegram-канале "Талипов online" появилось видео, на котором запечатлен танец живота. При этом неизвестно, где и когда были сняты данные кадры Как утверждает автор ролика, записан он был в здании администрации крымского поселка Нижнегорский.
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