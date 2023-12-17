CNN: глава Пентагона Остин намерен надавать на Израиль

Шеф Пентагона Остин в ходе своего визита в Израиль в понедельник будет работать над "детализацией" усилий по увеличению гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе, он намерен "надавить" на Израиль роста числа жертв среди гражданского населения.
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