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INSETE: Северная Греция сильно пострадала от отсутствия туристов из России

INSETE: Северная Греция сильно пострадала от отсутствия туристов из России

Северная Греция, включая Салоники и Халкидики, сильнее всего пострадала от отсутствия туристов из России, сообщили в исследовательской организации Институт ассоциации греческих туристических предприятий (INSETE).

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