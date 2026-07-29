INSETE: Северная Греция сильно пострадала от отсутствия туристов из России

Северная Греция, включая Салоники и Халкидики, сильнее всего пострадала от отсутствия туристов из России, сообщили в исследовательской организации Институт ассоциации греческих туристических предприятий (INSETE).
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