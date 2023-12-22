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Итоги года. США

Следующие в нашем подведении итогов года – США.Год для них начался с поездопада. Поезда, если кто ещё не забыл, падали с завидной регулярностью несколько месяцев.

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