Следующие в нашем подведении итогов года – США.Год для них начался с поездопада. Поезда, если кто ещё не забыл, падали с завидной регулярностью несколько месяцев.
Итоги года. США
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Следующие в нашем подведении итогов года – США.Год для них начался с поездопада. Поезда, если кто ещё не забыл, падали с завидной регулярностью несколько месяцев.
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