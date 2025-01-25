Производство российских автомобилей стало еще меньше зависеть от западных санкций

По информации, опубликованной изданием Sputnik, в декабре 2024 года завод «Руденск» завершил переход на современное оборудование, что позволило ему полностью перейти к производству импортозамещающих фар и фонарей для белорусских и российских автомобилей.
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