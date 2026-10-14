Замминистра иностранных дел России Александр Алимов, выступая на Всемирном продовольственном форуме в Риме, сообщил о сокращении числа голодающих в мире до 645 млн человек.
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