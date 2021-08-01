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Вильфанд: в Москве завершается сезон "серебристых облаков"

Вильфанд: в Москве завершается сезон "серебристых облаков"

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве завершается сезон "серебристых облаков" - необычного погодного явления, которое за последние годы стало чаще наблюдаться в небе над российской столицей, передает ТАСС.

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