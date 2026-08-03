Дело об убийстве ученого Никиты Зезина оставляет открытыми важные вопросы

В деле об убийстве известного уральского ученого Никиты Зезина появились новые подробности. Расследование жесткого нападения в поселке Исток под Екатеринбургом продолжается, а главным элементом доказательной базы остаются записи камер видеонаблюдения.
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