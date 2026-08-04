Команды разработчиков посоревнуются в создании игр с ИИ на хакатоне в Москве

МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. Президентская платформа «Россия – страна возможностей» продолжает прием заявок на участие в специальном проекте «Нейроигры» – хакатоне, в ходе которого молодые разработчики, дизайнеры и специалисты по цифровому контенту за восемь часов создадут игровые прототипы с использованием технологий ИИ.
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