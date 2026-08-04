ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Команды разработчиков посоревнуются в создании игр с ИИ на хакатоне в Москве

Команды разработчиков посоревнуются в создании игр с ИИ на хакатоне в Москве

МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. Президентская платформа «Россия – страна возможностей» продолжает прием заявок на участие в специальном проекте «Нейроигры» – хакатоне, в ходе которого молодые разработчики, дизайнеры и специалисты по цифровому контенту за восемь часов создадут игровые прототипы с использованием технологий ИИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии