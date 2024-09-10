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Царьград

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SHOT: квартира участника группы «Каспийский груз» пострадала в Раменском

SHOT: квартира участника группы «Каспийский груз» пострадала в Раменском

Дома у Брутто выбило окна из-за удара.В Раменском во время атаки БПЛА пострадала квартира участника группы «Каспийский груз».

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