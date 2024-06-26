В Госдуму внесен законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за непредоставление информации о времени начала и окончания регистрации, посадки в самолет, а также о задержке или отмене рейса

В ближайшее время в России могут появиться строгие штрафные санкции для компаний и должностных лиц, которые игнорируют требования по предоставлению пассажирам в аэропортах необходимых данных о времени отправления и прибытия воздушных судов, регистрации, посадке пассажиров и возможных задержках или отменах рейсов.