Отряд «Центроспас» МЧС России в третий раз подтвердил компетенцию по методологии ИНСАРАГ

Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России успешно прошел переаттестацию и подтвердил соответствие стандартам Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (ИНСАРАГ) для отрядов тяжелого класса.
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