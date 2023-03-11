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В какие больницы вы ходите? - ZAB.RU запускает опрос

В какие больницы вы ходите? - ZAB.RU запускает опрос

Сетевое издание ZAB.RU запускает опрос в своем telegram-канале: Куда вы обращаетесь за медицинской помощью?Можно будет выбрать сразу несколько вариантов ответов:- В государственные клиники, дёшево и сердито;- Только в платные, там качественнее и надежнее;- Могу потратиться на платную клинику, если в государственных очередь или нет врачей;- В государственные клиники не хожу, а на платных врачей денег нет;- К знакомым врачам;- Доверяю народной медицине;- Хожу в церковь;- Я никогда не болею;- Свой ответ напишу в комментариях.

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