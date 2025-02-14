"Вся недострана в его лице": Потап сделал невероятное – русские и украинцы объединились после его интервью

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Царьград

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Комментарии
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Амара Карпова
Грязный НЕДОчеловек🤮🤮🤮
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1 д.
АП
Александр Поляничко
Гниль
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23 час.
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