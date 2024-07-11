Казахстанский депозитарий попросил клиентов вывести из своего контура российские ценные бумаги

Сделать это надо до 1 августа, пишет РБК. Причина — американские санкции. Невыведенные активы, по мнению экспертов, могут быть заморожены Казахстанский депозитарий после введения блокирующих санкций США в отношении Национального расчетного депозитария призвал клиентов вывести российские бумаги.