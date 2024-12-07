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“Мне нужен только ты!” Самая трогательная в мире история из уст 10-летнего мальчика…

Эту историю написал десятилетний мальчик, и она стоит того, чтобы вы ее сейчас прочитали! Он посвятил ее своему любимому псу… “Я помню день, когда мы встретились! Это случилось 16 декабря 2016 года, и у тебя был огромный-преогромный живот.

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