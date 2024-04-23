Страна и люди
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Страна и люди

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Израильский режим обеспокоен растущей напряженностью в отношениях с Россией

Израильский режим обеспокоен растущей напряженностью в отношениях с Россией

Призыв Постоянного представителя России при ООН ввести санкции против израильского режима за невыполнение резолюции Совета Безопасности является новым тревожным этапом в растущей напряженности между израильским режимом и Россией.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Поддерживать Израиль сегодня равнозначно одобрению политики англосаксов... Оно нам надо?
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14 час.
лл
лина любимцева
России с Израилем НЕ ПО ПУТИ!! И пусть выдворят из России израильский гадюшник &quot;Сохнут&quot;, который баламутит русских евреев и настраивает их против России. ВНУТРИ РОССИИ!! Это соплежуйство, хвост в заднице и &quot;еврейская бабушка&quot; уже просто бесят!! Свою русскую бабушку лучше помните и  уважайте!!
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12 час.
М
Мария
Израиль поддерживает своего наркошибздика на Украине. И при этом Россия должна поддерживать Израиль? Совсем сдурели.
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11 час.

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