Призыв Постоянного представителя России при ООН ввести санкции против израильского режима за невыполнение резолюции Совета Безопасности является новым тревожным этапом в растущей напряженности между израильским режимом и Россией.
Израильский режим обеспокоен растущей напряженностью в отношениях с Россией
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Поддерживать Израиль сегодня равнозначно одобрению политики англосаксов... Оно нам надо?
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14 час.
лл
лина любимцева
России с Израилем НЕ ПО ПУТИ!! И пусть выдворят из России израильский гадюшник "Сохнут", который баламутит русских евреев и настраивает их против России. ВНУТРИ РОССИИ!! Это соплежуйство, хвост в заднице и "еврейская бабушка" уже просто бесят!! Свою русскую бабушку лучше помните и уважайте!!
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12 час.
М
Мария
Израиль поддерживает своего наркошибздика на Украине. И при этом Россия должна поддерживать Израиль? Совсем сдурели.
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11 час.
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