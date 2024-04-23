лл

лина любимцева

России с Израилем НЕ ПО ПУТИ!! И пусть выдворят из России израильский гадюшник "Сохнут", который баламутит русских евреев и настраивает их против России. ВНУТРИ РОССИИ!! Это соплежуйство, хвост в заднице и "еврейская бабушка" уже просто бесят!! Свою русскую бабушку лучше помните и уважайте!!