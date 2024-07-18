«Интер Майами» с Суаресом в составе обыграл «Торонто»

«Интер» на домашней арене обыграл «Торонто» и занимает первое место в турнирной таблице. Ранним утром 18 июля в Майами завершился матч очередного тура первенства МЛС, в котором «Интер Майами» встречался с «Торонто».
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