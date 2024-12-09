Руководитель министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи после захвата Дамаска оппозицией предупредил о рисках гражданской войны в Сирии, распада страны и ее превращения в оплот террористов.
Глава МИД Ирана предупредил о рисках гражданской войны в Сирии и ее распада
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Глава МИД Ирана предупредил, но его бы спросить почему не помогли Сирии? Не хотите с Израилем разобраться! А предупредить и я могу это проще, чем реально что то сделать!
Ответить
16 час.
Liudmila Kosteley
Вот и посмотрим, как ответит ИРАН, на захват ПОСОЛЬСВА. ИРАН тоже пойдёт против восставших.А наши в 2013 и до сих пор не отобрали у США, своего Посольства
Ответить
15 час.
Свежие комментарии