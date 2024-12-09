Глава МИД Ирана предупредил о рисках гражданской войны в Сирии и ее распада

Глава МИД Ирана предупредил, но его бы спросить почему не помогли Сирии? Не хотите с Израилем разобраться! А предупредить и я могу это проще, чем реально что то сделать!

Liudmila Kosteley

Вот и посмотрим, как ответит ИРАН, на захват ПОСОЛЬСВА. ИРАН тоже пойдёт против восставших.А наши в 2013 и до сих пор не отобрали у США, своего Посольства