В Туле стартовал новогодний марафон подарков "Елки-иголки"

9 декабря в столе заказов Русского Радио стартовал новогодний проект "Елки-Иголки", который продлится до 25 декабря – в этот день слушатели получат ценные подарки от Русского Радио и друзей Ассоциации "Медиа Траст".
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