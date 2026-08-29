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В Госдуме рассказали, как вырастут страховые пенсии в 2027 году

В Госдуме рассказали, как вырастут страховые пенсии в 2027 году

Коэффициент повышения определят исходя из фактической инфляции по итогам 2026 года В 2027 году страховые пенсии в России планируют повысить в два этапа — в феврале и апреле.

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