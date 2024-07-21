Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Elka
    Зачем вообще гражданство этим нелюдям, пусть живут у себя , хоть гражданами, хоть козлами"Он очень больной...
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  • Виктор
    Не едет а ехуйГастарбайтерам пр...

Выживал до исхода европейцев, теперь ТОНАР процветает, да так, что спохватился даже КАМАЗ

Выживал до исхода европейцев, теперь ТОНАР процветает, да так, что спохватился даже КАМАЗ

Даже будучи крупнейшей автомобильной корпорацией РФ, нужно не зевать, а то некогда незаметный игрок рынка вырвется вперед сразу по нескольким показателям.

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