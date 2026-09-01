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Прихожанин церкви застрелил мужчину после его нападения на медиков в Москве

Прихожанин церкви застрелил мужчину после его нападения на медиков в Москве

По данным СМИ, нападавший на врачей слышал голоса в голове Прихожанин церкви убил москвича с голосами в голове, после того как тот нанес тяжелые травмы медику.

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