Марочко: ВСУ маскируют огонь тяжёлой западной артиллерии при помощи «кочующих» миномётов

Украинская армия в ходе контрбатарейной борьбы на севере ЛНР пытается ввести в заблуждение российскую артиллерийскую разведку, прикрывая работу тяжёлых западных орудий при помощи «кочующих» огневых средств на базе пикапов и другой колесной техники.