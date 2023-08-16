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Марочко: ВСУ маскируют огонь тяжёлой западной артиллерии при помощи «кочующих» миномётов

Марочко: ВСУ маскируют огонь тяжёлой западной артиллерии при помощи «кочующих» миномётов

Украинская армия в ходе контрбатарейной борьбы на севере ЛНР пытается ввести в заблуждение российскую артиллерийскую разведку, прикрывая работу тяжёлых западных орудий при помощи «кочующих» огневых средств на базе пикапов и другой колесной техники.

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