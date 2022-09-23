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В Госдуме заявили об уже состоявшейся мобилизации депутатов

В Госдуме заявили об уже состоявшейся мобилизации депутатов

Парламентарии готовы отправиться на фронт, однако сейчас они исполняют гражданский долг. Спекулировать на этот счёт не стоит, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Евгений Ревенко.

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