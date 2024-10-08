Полиция ФРГ: Грета Тунберг склонна к насилию

Экоактивистка Грета Тунберг «склонна к насилию», к такому выводу пришли немецкие правоохранители.Как пишет Bild, характеристику Тунберг получила после нескольких митингов, в том числе протестов в Брюсселе, где она была задержана.
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