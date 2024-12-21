Пике: «Барселона» уже несколько лет как в заднице»

Бывший капитан «Барселоны», чемпион мира и Европы Жерар Пике жестко высказался о финансовых и кадровых проблемах в каталонском клубе.
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